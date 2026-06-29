Сергей Собянин: Началось строительство станции метро «Южный порт»
15:45 29.06.2026
В Москве стартовало строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Новая станция откроется на территории бывшей промзоны «Южный порт», которая сейчас активно развивается. По словам мэра столицы Сергея Собянина, важный транспортный объект поможет улучшить транспортную доступность Южнопортового района. «Южный порт» строят открытым способом на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками». Как сообщил Собянин, на станции будут две береговые платформы и два наземных вестибюля.
«Завершить строительство рассчитываем в 2030 году. После благоустроим прилегающую территорию, сделаем удобную пешеходную сеть для пассажиров», — отметил градоначальник.
Станция будет расположена под автодорожным тоннелем, которые соединит 2-й Южнопортовый проезд и Южнопортовую улицу и будет частью новой магистрали, которая свяжет Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу. Тоннель обеспечит автомобилистам транзитное сообщение через район Печатники.
Напомним, строительство метро в метро идет очень интенсивно. Недавно стало известно о том, как будет выглядеть новая станция подземки «СберСити» строящейся Рублево-Архангельской линии. Станция будет оформлена в стиле архитектурной бионики - в центре платформенного зала расположат колонны изогнутой формы, различные по силуэту. «Колонны облицуют акриловым камнем с текстурой под природный материал, а своды потолка и путевые стены — алюминиевыми сотовыми панелями под натуральный камень. Напольное покрытие выполнят из гранита темного оттенка», — отметил глава города. Важным элементом оформления будут уникальные светильники, также выполненные в бионической форме. Благодаря этому свет будет плавно переходить с колонн на своды, создавая эффект парящего пространства.
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