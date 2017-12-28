Путин вручил награды военным, отличившимся в сирийской операции
12:20 28.12.2017 Источник: Коммерсант.ru
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся во время военной операции в Сирии. Церемония награждения состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Звание Героя России получили: главком ВКС, бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, контрадмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.
Кавалерами ордена Святого Георгия IV степени стали подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин. Орден Мужества был вручен полковнику Артуру Люфту и майору Максиму Маколкину.
Медалью «За отвагу» награжден капитан Александр Захаров. Сержант Антон Кирюшин был удостоен медали Жукова. Медаль Суворова вручили старшему сержанту Татьяне Ковалевой. Коммерсантъ
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