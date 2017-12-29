SANA: Военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора

17:00 Источник: Коммерсант.ru

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что США эвакуируют лидеров «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии.

Как сообщают источники издания, в ночь на 28 декабря несколько американских вертолетов поднялись в воздух в районе Дейр-эз-Зора, пролетели над лагерем беженцев Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке. Коммерсантъ