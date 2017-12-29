SANA: Военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора
17:00 29.12.2017 Источник: Коммерсант.ru
Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что США эвакуируют лидеров «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии.
Как сообщают источники издания, в ночь на 28 декабря несколько американских вертолетов поднялись в воздух в районе Дейр-эз-Зора, пролетели над лагерем беженцев Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке. Коммерсантъ
Новости
- 16:32 29.12.2017
- Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе
- 09:32 29.12.2017
- План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
- 12:20 28.12.2017
- Путин вручил награды военным, отличившимся в сирийской операции
- 07:32 28.12.2017
- ПВО РФ в Сирии перехватили ракеты, запущенные по базе Хмеймим
- 21:33 26.12.2017
- Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
- 15:32 26.12.2017
- "Сирийский экспресс" тормозить не собирается
- 13:05 26.12.2017
- Армия и флот России закрепляются в Хмеймиме и Тартусе
- 12:05 26.12.2017
- Армия России намерена получить тяжелый реактивный дрон
- 17:32 25.12.2017
- Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать