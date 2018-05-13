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Помпео назвал условие ослабления санкций против КНДР

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19:00 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ликвидация властями КНДР программы разработки ядерного оружия приведет к ослаблению санкционного режима в отношении республики. С таким заверением в воскресенье в интервью телеканалу CBS выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Если у нас будет денуклеаризация [Корейского полуострова], конечно же, будет и ослабление санкционного режима, - констатировал он. - И будет больше [принято мер в этой сфере]. Президент [США Дональд Трамп] возьмет на себя это обязательство перед председателем [Государственного совета КНДР] Ким [Чен Ыном], я уверен".

По словам главы американской дипломатии, если "Америка больше не будет находиться под угрозой ядерного арсенала" со стороны КНДР, Пхеньян "избавится от своей программы разработки межконтинентальных баллистических ракет, которые угрожают миру", то это "будет гарантировать появление у [северокорейского] народа возможностей для величия". "Я точно знаю, что председатель Ким [Чен Ын] хочет этого", - отметил госсекретарь, который на прошлой неделе встречался с лидером КНДР уже во второй раз с начала апреля.

Трамп сообщил в четверг, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. 

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