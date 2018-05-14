Во втором полугодии ожидается увеличение роста потребительских цен - ЦБ РФ

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ ожидает постепенного ускорения роста потребительских цен в России во втором полугодии, говорится в комментарии регулятора.

"Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия эффекта высокой базы предыдущего года в динамике цен на продовольствие. Во второй половине года ожидается постепенное увеличение темпов роста потребительских цен. По итогам 2018 года инфляция будет находиться в интервале 3-4%, в 2019 году - вблизи 4%", - отмечают в ЦБ.

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в России на 7 мая составила 2,4%.







