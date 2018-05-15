В Иране предлагают $100 тыс. за взрыв посольства США в Иерусалиме
16:32 15.05.2018 Источник: NEWSru.co.il
Действующая в Иране организация "Студенты – борцы за справедливость" опубликовала листовку, призывающую взорвать открытое 14 мая посольство США в Иерусалиме.
Листовка предлагает тем, кто это сделает, денежное вознаграждение в размере 100.000 долларов. Это достаточно скромная сумма по сравнению с сотнями миллионов, которые Исламская республика Иран тратит на поддержку террора.
Торжественная церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась в 70-ю годовщину провозглашения государства Израиль. Newsru.co.il
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