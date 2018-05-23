Силуанов: У меня будут две площадки: и Белый дом, и Минфин
19:30 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов не планирует покидать Минфин, а будет совмещать работу в министерстве и в Белом доме.
"У меня будут две площадки: и Белый дом, и [Минфин]. Будут межведомственные мероприятия в Белом доме и в Минфине. Я же министр финансов как никак", - сказал Силуанов журналистам.
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