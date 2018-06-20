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Россия стала замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу - "Гардиан"

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07:00 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болельщики английской футбольной сборной по итогам чемпионата мира изменят свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону. Об этом говорится в статье лондонской газеты "Гардиан" под названием "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира".

Первым пунктом в этой статье отмечается, что "Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира". "Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира покинет город [Москву], но, похоже, что многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну", - говорится в материале.

По мнению газеты, "Россия демонстрирует самое лучшее, самое улыбчивое выражение лица" в течение того месяца, когда она проводит ЧМ. Россияне, отмечает "Гардиан", "рады приветствовать турнир и болельщиков", что в подавляющем большинстве случаев "находит позитивные отклики" у гостей мирового первенства.

В материале "Гардиан" подчеркивается также, что "Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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