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ЧМ-2018. FIFA не разрешила сборной России провести тренировку в "Лужниках"

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15:35 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России просила о проведении тренировки в "Лужниках" перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с испанцами, но получила отказ, поскольку организаторы имеют такое право для уравнивания условий команд при подготовке к игре. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российские игроки уже тренировались на поле "Лужников", где сыграли стартовый матч с командой Саудовской Аравии. Для испанцев же это первая тренировка на арене. Поэтому Международная федерация футбола вправе не разрешить второй команде проводить повторную тренировку для сохранения баланса в подготовке двух команд.

"Нас никто не просил (не проводить тренировку в "Лужниках" - прим. ТАСС), просили мы, нам культурно отказали, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, были ли занятия в Новогорске плюсом или минусом в подготовке к матчу. - Организаторы имеют такое право. Мы уже здесь тренировались, испанцы еще нет".

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