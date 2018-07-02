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Порядка 2 тыс. журналистов ожидаются в Хельсинки из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

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09:00 02.07.2018

Порядка 2 тыс. журналистов ожидают в Хельсинки для освещения встречи президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля.

«Запросы об аккредитации поступают по многим каналам. Мы предполагаем, что около 2 тыс. журналистов приедут в страну освещать эту встречу», — сообщил координатор по коммуникациям МИД Финляндии (цитата по РИА Новости).

Встреча российского и американского лидеров пройдёт в Хельсинки 16 июля.

Эксперт Сергей Кислицын в беседе с НСН подчеркнул, что России выгоднее провести встречу двух президентов по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса. RT

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