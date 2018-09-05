Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры

07:55 Источник: РОСБАЛТ

Российские банки потеряли миллионы рублей из-за массового вброса в банкоматы фальшивых купюр номиналом в 5 тыс. руб., передает " Росбалт " со ссылкой на "Ведомости".





По сведениям издания, производитель банкоматов — NCR — разослал банкам предупреждение о крупном мошенничестве на прошлой неделе. Вбросы осуществлялись в автоматы, которые были оснащены старыми устройствами проверки купюр.





Как сообщается, многие банки, следуя рекомендации NCR, временно не принимают купюры номиналом 5 тыс. руб. в ненадежные банкоматы.