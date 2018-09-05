Британия запросила заседание СБ ООН по делу Скипалей

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания запросила Совет Безопасности ООН провести встречу в связи с появлением новых данных в расследовании инцидента в Солсбери. Об этом заявила в среду журналистам постоянный представитель Британии при ООН Карен Пирс.

"Мы запросили СБ провести заседание, чтобы мы могли доложить о том, что мы намерены делать (в связи с расследованием - прим. ТАСС). Мы рассчитываем, что встреча будет запланирована на завтрашнее утро", - сказала она.