МВФ сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,7%
09:32 13.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России на 2018 и 2019 годы на уровне 1,7% и 1,5% соответственно, говорится в докладе МВФ.
По мнению экспертов МВФ, в 2019 году рост замедлится из-за затяжных последствий санкций и структурных проблем в экономике.
МВФ поддержал планы российских властей по наращиванию расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру и пенсионной реформе. Кроме того, эксперты фонда отметили прогресс в реструктуризации банковского сектора. Коммерсантъ
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