Поклонская может остаться без поста в Госдуме в результате слияния двух комиссий
16:12 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая комиссия появится в Госдуме на основе объединения комиссий по депутатской этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Соответственно, нынешние председатели расформируемых комиссий Отари Аршба и Наталья Поклонская свои посты утратят.
"В комитет по контролю и регламенту поступило предложение фракции в Государственной думе о создании новой комиссии: на базе комиссий по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе создать единую комиссию", - сказала она журналистам в четверг.
По словам Савастьяновой, кандидатуру председателя новой комиссии внесет фракция "Единая Россия".
Савастьянова отметила, что в ведение новой комиссии будут переданы и вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов.
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