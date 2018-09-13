Поклонская может остаться без поста в Госдуме в результате слияния двух комиссий

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая комиссия появится в Госдуме на основе объединения комиссий по депутатской этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту. Соответственно, нынешние председатели расформируемых комиссийсвои посты утратят."В комитет по контролю и регламенту поступило предложение фракции в Государственной думе о создании новой комиссии: на базе комиссий по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе создать единую комиссию", - сказала она журналистам в четверг.По словам Савастьяновой, кандидатуру председателя новой комиссии внесет фракция "Единая Россия".Савастьянова отметила, что в ведение новой комиссии будут переданы и вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов.