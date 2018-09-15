Повышение пенсионного возраста увеличит рост ВВП на 0,1 процента

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в увеличение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2-0,3 процентного пункта в 2020-2021 годах. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда. С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п. п. в 2019 г. и 0,2-0,3 п. п. в 2020-2021 годах", - отмечается в докладе.



