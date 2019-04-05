Тимошенко подумает о возможности быть арбитром дебатов Зеленского и Порошенко

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Юлия Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского провести дебаты с Порошенко. Об этом Общественному телевидению Украины заявили в штабе лидера «Батькивщины».

Владимир Зеленский счёл, что если арбитром в дебатах между ним и Петром Порошенко станет третья участница президентской гонки Юлия Тимошенко, то это поможет «избежать подкупа, провокаций и административного давления».



Как ожидается, дебаты пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля. Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания говорил, что ведущим назначен журналист Павел Казарин.



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