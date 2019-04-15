0
0
93
НОВОСТИ

Десятки журналистов могут быть осуждены из-за разглашении данных о деле кардинала Джорджа Пелла

13:32 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В Австралии перед судом предстанут десятки журналистов, обвиняемых в разглашении данных о деле кардинала Джорджа Пелла. В феврале его признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Прокуратура обвиняет в нарушении приказа о неразглашении данных по делу бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла более 20 журналистов и 13 новостных агентств, передает агентство Reuters. Оно отмечает, что, несмотря на запрет австралийским изданиям называть имя священника, ряд зарубежных электронных СМИ раскрыли после приговора личность и должность обвиняемого. Прокуратура полагает, что журналисты, таким образом, проявили неуважение к суду, и теперь им грозит до 5 лет лишения свободы и штрафы в десятки и сотни тысяч долларов. Адвокат обвиняемых Мэтью Коллинз, в свою очередь, настаивает на том, австралийские издания ни разу не ссылались на кардинала Пелла и предъявленные ему обвинения. По словам юриста, они лишь говорили о наличии некой ситуации, подробности которой нельзя раскрывать. Судья, тем временем, пока еще не решил, будет ли дело включать один или 36 судебных процессов, и отложил слушания до конца июня.

Бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла приговорили к шести годам лишения свободы, он стал самым высокопоставленным католическим священником, обвиненным в педофилии. Сам Пелл свою вину не признал.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 15.04.2019
Швеция готова вводить санкции против стран ЕС, отказывающихся принимать мигрантов
0
44
14:12 15.04.2019
У СВР увеличится количество машин с мигалками
0
75
14:00 15.04.2019
Минфин РФ не видит необходимости выходить на рынок внешних займов в этом году - Сторчак
0
76
13:20 15.04.2019
Суд назначил новую экспертизу по делу "Седьмой студии"
0
137
13:05 15.04.2019
Трамп в беседе с Картером выразил обеспокоенность возможностями КНР - источник
0
163
13:00 15.04.2019
В Копенгагене в ходе беспорядков задержаны 23 человека
0
189
12:32 15.04.2019
Четкой позиции по освобождению малоимущих от НДФЛ пока нет - Песков
0
214
12:20 15.04.2019
Российские корабли сопровождают эсминец США в Черном море
0
228
12:05 15.04.2019
Волгоградские депутаты предлагают выплачивать сельскую пенсию вне зависимости от прописки
0
217
12:00 15.04.2019
Лидер афганских талибов поддержал своих боевиков сном о победе
0
232

Возврат к списку