Десятки журналистов могут быть осуждены из-за разглашении данных о деле кардинала Джорджа Пелла
13:32 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы
В Австралии перед судом предстанут десятки журналистов, обвиняемых в разглашении данных о деле кардинала Джорджа Пелла. В феврале его признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.
Прокуратура обвиняет в нарушении приказа о неразглашении данных по делу бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла более 20 журналистов и 13 новостных агентств, передает агентство Reuters. Оно отмечает, что, несмотря на запрет австралийским изданиям называть имя священника, ряд зарубежных электронных СМИ раскрыли после приговора личность и должность обвиняемого. Прокуратура полагает, что журналисты, таким образом, проявили неуважение к суду, и теперь им грозит до 5 лет лишения свободы и штрафы в десятки и сотни тысяч долларов. Адвокат обвиняемых Мэтью Коллинз, в свою очередь, настаивает на том, австралийские издания ни разу не ссылались на кардинала Пелла и предъявленные ему обвинения. По словам юриста, они лишь говорили о наличии некой ситуации, подробности которой нельзя раскрывать. Судья, тем временем, пока еще не решил, будет ли дело включать один или 36 судебных процессов, и отложил слушания до конца июня.
Бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла приговорили к шести годам лишения свободы, он стал самым высокопоставленным католическим священником, обвиненным в педофилии. Сам Пелл свою вину не признал. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:32 15.04.2019
- Швеция готова вводить санкции против стран ЕС, отказывающихся принимать мигрантов
- 14:12 15.04.2019
- У СВР увеличится количество машин с мигалками
- 14:00 15.04.2019
- Минфин РФ не видит необходимости выходить на рынок внешних займов в этом году - Сторчак
- 13:20 15.04.2019
- Суд назначил новую экспертизу по делу "Седьмой студии"
- 13:05 15.04.2019
- Трамп в беседе с Картером выразил обеспокоенность возможностями КНР - источник
- 13:00 15.04.2019
- В Копенгагене в ходе беспорядков задержаны 23 человека
- 12:32 15.04.2019
- Четкой позиции по освобождению малоимущих от НДФЛ пока нет - Песков
- 12:20 15.04.2019
- Российские корабли сопровождают эсминец США в Черном море
- 12:05 15.04.2019
- Волгоградские депутаты предлагают выплачивать сельскую пенсию вне зависимости от прописки
- 12:00 15.04.2019
- Лидер афганских талибов поддержал своих боевиков сном о победе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать