Десятки журналистов могут быть осуждены из-за разглашении данных о деле кардинала Джорджа Пелла

13:32 Источник: Эхо Москвы

В Австралии перед судом предстанут десятки журналистов, обвиняемых в разглашении данных о деле кардинала Джорджа Пелла. В феврале его признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Прокуратура обвиняет в нарушении приказа о неразглашении данных по делу бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла более 20 журналистов и 13 новостных агентств, передает агентство Reuters. Оно отмечает, что, несмотря на запрет австралийским изданиям называть имя священника, ряд зарубежных электронных СМИ раскрыли после приговора личность и должность обвиняемого. Прокуратура полагает, что журналисты, таким образом, проявили неуважение к суду, и теперь им грозит до 5 лет лишения свободы и штрафы в десятки и сотни тысяч долларов. Адвокат обвиняемых Мэтью Коллинз, в свою очередь, настаивает на том, австралийские издания ни разу не ссылались на кардинала Пелла и предъявленные ему обвинения. По словам юриста, они лишь говорили о наличии некой ситуации, подробности которой нельзя раскрывать. Судья, тем временем, пока еще не решил, будет ли дело включать один или 36 судебных процессов, и отложил слушания до конца июня.



Бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла приговорили к шести годам лишения свободы, он стал самым высокопоставленным католическим священником, обвиненным в педофилии. Сам Пелл свою вину не признал. Эхо Москвы

