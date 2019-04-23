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Теракт на Шри-Ланке могли совершить в ответ на события в Новой Зеландии - версия следствия

14:12 23.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Теракт на Шри-Ланке могли совершить в ответ на атаку в Новой Зеландии. Это одна из версий следователей.

Как сообщил министр средств массовой информации Шри-Ланки, атака во время Пасхи была совершена местными экстремистами в ответ на новозеландское нападение на мечети в Крайстчерче.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть прогремели в трёх храмах и трёх отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, их совершили террористы-смертники. В понедельник прогремел новый взрыв около церкви в Коломбо, в которой в воскресенье произошёл теракт. По последним данным, погиб 321 человек, 521 пострадал, задержано 40 подозреваемых.

15 марта вооружённые люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче и устроили стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек, столько же пострадали.  Говорит Москва

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