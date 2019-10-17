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В Венеции вводят новый налог на въезд в город

17:40 17.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти Венеции решили ввести новый налог на въезд в город. От 3 до 10 евро будут платить все, кто приезжает на один день. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор. Оплатить налог путешественники смогут с помощью мобильного приложения, разрабатываются и другие способы. Штраф за неуплату составит 450 евро.  Эхо Москвы

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