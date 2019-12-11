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Лавров рассказал о вызывающем поведении Пола Уилана

09:32 11.12.2019 Источник: RNS

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Пол Уилан — может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания», — приводит ТАСС заявление Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам министра, если целью подобных действий является попытка Уилана «создать себе образ мученика, то это, «наверное, неправильно и нечестно». Лавров также рассказал о здоровье заключенного.

«Много разговоров о здоровье Пола Уилана. Мы относимся к этому вопросу с полной серьезностью, наши врачи регулярно его осматривают. Он жаловался на паховую грыжу, и ему было предложено прооперировать паховую грыжу, он затем отказался от этой операции», — рассказал министр.  RNS

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