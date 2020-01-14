0
0
109
НОВОСТИ

В столице Сербии прошел массовый молебен в поддержку православной церкви и верующих в Черногории

07:50 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви и верующих в Черногории и Косове и Метохии прошло в ночь на вторник в столице Сербии Белграде. Как сообщил корр. ТАСС, молебен состоялся на площади перед главным сербским храмом - собором св. Саввы, службу возглавил Патриарх Сербский Ириней.

Организаторы собрали верующих на традиционное богослужение, которым в Сербии встречают Новый год по Юлианскому календарю или "Сербский Новый год", как его здесь называют. Однако помимо традиционной церковной службы собравшиеся вознесли молитвы "в поддержку о страждущем народе в Черногории, Косове и Метохии и всех сербских краях", сообщили организаторы.

"Дорогие белградцы, благодарю вас, что вы собрались у храма св. Саввы, который мы в этом году освятим, воплотив давние надежды сербского народа. Поблагодарим Господа за год, который мы прожили и встретим новый год. Прошедший год был полон искушений как для нашего народа, так и для всего мира, пусть наступающий год станет годом милости Господней. Мы собрались также помолиться за наших братьев в Черногории, где безбожники подняли руку на святыни", - обратился к верующим патриарх Ириней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:50 14.01.2020
Хабаровск: Устранена авария, из-за которой более 1,7 квартир остались без тепла в 22-градусный мороз
0
8
08:30 14.01.2020
В рамках торговой сделки КНР закупит у США товаров на 200 млрд долларов - СМИ
0
54
08:10 14.01.2020
С 1 февраля во Владивостоке начнет работать туристическая полиция - УМВД РФ
0
96
07:40 14.01.2020
Пока Иран не откажется от желания обладать ядерным оружием США не отменит санкции - Помпео
0
124
07:30 14.01.2020
В годы холодной войны Великобритания тайно финансировала Рейтер - рассекреченный архив
0
118
22:40 13.01.2020
Сарадж подписал документ, конкретизирующий прекращение огня в Ливии, Хафтар попросил время для изучения
0
544
22:00 13.01.2020
США вводят санкции против молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи
0
570
21:20 13.01.2020
США планируют отказаться от использования китайских дронов - FT
0
602
20:40 13.01.2020
Число печатных СМИ в России сократилось на 40% за 10 лет
0
582
20:00 13.01.2020
Защита Януковича заявила в апелляционном суде о 69 нарушениях процесса над экс-президентом
0
653

Возврат к списку