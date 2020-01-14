В столице Сербии прошел массовый молебен в поддержку православной церкви и верующих в Черногории

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви и верующих в Черногории и Косове и Метохии прошло в ночь на вторник в столице Сербии Белграде. Как сообщил корр. ТАСС, молебен состоялся на площади перед главным сербским храмом - собором св. Саввы, службу возглавил Патриарх Сербский Ириней.

Организаторы собрали верующих на традиционное богослужение, которым в Сербии встречают Новый год по Юлианскому календарю или "Сербский Новый год", как его здесь называют. Однако помимо традиционной церковной службы собравшиеся вознесли молитвы "в поддержку о страждущем народе в Черногории, Косове и Метохии и всех сербских краях", сообщили организаторы.

"Дорогие белградцы, благодарю вас, что вы собрались у храма св. Саввы, который мы в этом году освятим, воплотив давние надежды сербского народа. Поблагодарим Господа за год, который мы прожили и встретим новый год. Прошедший год был полон искушений как для нашего народа, так и для всего мира, пусть наступающий год станет годом милости Господней. Мы собрались также помолиться за наших братьев в Черногории, где безбожники подняли руку на святыни", - обратился к верующим патриарх Ириней.