Генсек ООН предупредил, что столкновения в Идлибе угрожают мирным жителей и беженцев

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что столкновения в сирийском Идлибе продвигаются в сторону мест с высокой концентрацией мирных жителей и беженцев.

"Столкновения сейчас продвигаются в стороны территорий с наибольшей концентрацией людей, включая внутренне перемещенных лиц, и угрожают заблокировать пути доставки гуманитарной помощи", - сказал он в пятницу в заявлении журналистам.

Генсек указал, что "серия военных наступлений сирийской армии при поддержке российской авиации продолжается уже почти год". "Мое послание предельно ясно: у сирийского кризиса нет военного решения, - подчеркнул Гутерриш. - Этой сотворенной людьми гуманитарной катастрофе нужно положить конец, страдания сирийцев должны прекратиться".

Он также информировал, что ООН обращается с экстренным запросом к донорам о выделении дополнительных $500 млн для помощи внутренним беженцам в Сирии в течение предстоящих шести месяцев. "По нашим оценкам, 2,8 млн человек на северо- западе Сирии нуждаются в гуманитарной помощи", - добавил глава всемирной организации.