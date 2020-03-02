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НОВОСТИ

В России наладили производство трехслойных алюминиевых сэндвич-панелей

12:23 02.03.2020

Компания Isopan при содействии Алюминиевой ассоциации приступила к промышленному производству новых для отечественного рынка строительных конструкций – алюминиевых трехслойных сэндвич-панелей. Производство начато на предприятии компании в городе Волжском производственной мощностью 3 000 000 кв. м панелей в год.

Новая продукция обладает целым рядом преимуществ перед другими стеновыми материалами. Низкий вес трехслойных сэндвич-панелей позволяет уменьшить нагрузки на несущие конструкции и фундамент в два раза и облегчает монтаж, тем самым сокращая сроки возведения зданий. Благодаря высокой коррозийной стойкости срок службы панелей составляет более 50 лет даже в неблагоприятных условиях. Поверхность панелей не требует дополнительной отделки, позволяет наносить широкую цветовую гамму и отвечает самым жестким требованиям норм пожарной безопасности.

Что касается технологии производства алюминиевых сэндвич-панелей, то она идентична технологии производства сэндвич-панелей с оболочкой из стали.

Кроме того, следует отметить экологичность новой продукции. Помимо возможности многократной переработки, панели выполнены из алюминия бренда ALLOW, произведенного с низким углеродным следом.

Новая продукция будет востребована на объектах с агрессивными условиями эксплуатации, и жесткими гигиеническими и санитарными требованиями – на пищевых производствах, в животноводческих комплексах, на перерабатывающих и фармацевтических предприятиях. Также алюминиевые сэндвич-панели могут использоваться при монтаже фасадов общественных зданий: физкультурно-оздоровительных комплексов, поликлиник, школ. Свою заинтересованность в приобретении трехслойных сэндвич-панелей уже подтвердили около 20 компаний по всей стране.

«В настоящий момент потребность внутреннего рынка оценивается в 5 000 тонн алюминиевого проката для производства сэндвич-панелей, – отметил руководитель сектора «Строительство» Алюминиевой ассоциации Дмитрий Рачков. – При этом практически все эти строительные конструкции производятся из Российского алюминиевого проката. Производство в Волгоградской области способствует не просто импортозамещению, а развитию конкуренции, новых продуктов и, укреплению промышленного потенциала страны».

По информации Алюминиевой ассоциации

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