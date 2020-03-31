Помпео озвучил новый план по урегулированию в Венесуэле
18:31 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.
"Мы представляем сегодня [во вторник] новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле", - отметил шеф американской дипломатии. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". В него войдут как представители венесуэльского лидера Николаса Мадуро, так и члены оппозиции.
При этом Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственной исполнительной властью во время переходного периода".
В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана "все сохраняющиеся американские санкции будут отменены", добавил Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства включил в эти условия подтверждение со стороны иностранных наблюдателей проведения в Боливарианской Республике "свободных и честных выборов", а также "вывод иностранных сил безопасности".
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