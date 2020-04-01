Проект "Музейная Москва онлайн" сформировал пятерку лучших онлайн коллекций

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Московские учреждения культуры переходят в интернет в связи с мерами по самоизоляции горожан. Сейчас музеи, галереи, библиотеки и культурные центры закрыты для публики и потому приготовили свои онлайн-программы для пользователей. Например, благодаря интернет-проекту «Музейная Москва онлайн» можно посетить виртуальные экскурсии, посмотреть выставки, записи концертов и интервью.

Интернет-каталог фондов московских музеев — совместная работа двух столичных департаментов - культуры и информационных технологий, он стартовал в 2017 году. В числе участников проекта «Музейная Москва онлайн» — Музей моды, музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственный музей обороны Москвы, Центральный выставочный зал «Манеж» и Галерея Ильи Глазунова. Название для каталога выбирали горожане в ходе голосования на сайте онлайн-опросов «Активный гражданин».

На первом месте среди крупнейших онлайн-коллекций по количеству оцифрованных экспонатов - Государственный биологический музей имени Тимирязева. На втором месте - музей-панорама «Бородинская битва», затем следуют Музей археологии Москвы, Старый английский двор, музей истории «Лефортово» и Центр Гиляровского.

Кроме того, московский Комитет по туризму открыл специальный онлайн-проект #Москвастобой. Он позволяет ознакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев посредством интернета, изучать отдельные экспонаты и больше узнавать о новостях искусства.