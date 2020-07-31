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Суд со второй попытки проведет предварительное слушание по делу Ефремова

07:30 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы со второй попытки проведет в четверг предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Заседание должно было состояться 29 июля, но было перенесено на 30 июля из-за неявки адвоката Ефремова. Оно начнется в 14:15 и пройдет в закрытом для СМИ режиме. Актера доставят сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

"Предварительное слушание носит распорядительный характер. В ходе такого заседания суд будет решать вопрос о мере пресечения Михаилу Ефремову", - сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он отметил, что потерпевшие не будут против продления срока домашнего ареста Ефремову, который истекает 9 августа.

Адвокат актера Эльман Пашаев, из-за неявки которого предварительное слушание было отложено, сообщил ТАСС, что 30 июля обязательно приедет в суд. Сам Ефремов по-прежнему хранит молчание. Как сообщил Добровинский, во время следствия он действительно признавал вину, но потом отказался от признания, что зафиксировано в материалах дела. Адвокат актера в свою очередь пояснял, что это он настоял на такой позиции, так как якобы нашел доказательства невиновности Ефремова и будет добиваться оправдательного приговора. Но, как установило следствие, актер в момент ДТП один находился в машине, которая была абсолютно исправна.

Если предварительное слушание состоится, суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Добровинский считает, что процесс будет небыстрым, само дело насчитывает пять томов, а просмотр приобщенных к делу видеозаписей занимает семь часов. Потерпевшими по делу признаны вдова, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Они подготовили гражданские иски к актеру. Сам он денежную компенсацию им не предлагал. Добровинский сообщил, что семья погибшего согласится с любым наказанием, которое будет назначено Ефремову. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

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