14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции составили около 1 375 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В зоне группировки «Север» противник потерял свыше 195 военнослужащих и три танка, группировки «Запад» — более 210 военнослужащих, танк, и три боевые бронированные машины, группировки «Юг» — более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, группировки «Центр» — свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, группировки «Восток» — более 160 военнослужащих и две боевые бронированные машины, и группировки «Днепр» — свыше 50 военнослужащих.

Также в зоне действия российских группировок войск противник потерял 17 орудий полевой артиллерии.