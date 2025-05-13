ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 375 военных и четыре танка
14:32 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции составили около 1 375 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В зоне группировки «Север» противник потерял свыше 195 военнослужащих и три танка, группировки «Запад» — более 210 военнослужащих, танк, и три боевые бронированные машины, группировки «Юг» — более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, группировки «Центр» — свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, группировки «Восток» — более 160 военнослужащих и две боевые бронированные машины, и группировки «Днепр» — свыше 50 военнослужащих.
Также в зоне действия российских группировок войск противник потерял 17 орудий полевой артиллерии.
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