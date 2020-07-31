Турецкие и азербайджанские военные приступили к совместным учениям в Азербайджане
13:05 30.07.2020 Источник: Интерфакс
Военнослужащие Турции и Азербайджана приступили к первому этапу масштабных совместных учений, которые проводятся на азербайджанской территории, сообщает в четверг Минобороны Азербайджана.
"Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой. Оценивается обстановка, уточняются боевые задачи, проводится рекогносцировка местности", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил проходят в Азербайджане с 29 июля по 10 августа. При этом учения с участием сухопутных войск двух стран пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а учения с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.
По данным Минобороны Азербайджана, в совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.
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