Чем меньше солдат США в Европе, тем спокойнее на континенте - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Россия не представляет угроз для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше.

"Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, это наша позиция хорошо известна, тем более, что после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", - заявил представитель Кремля в четверг журналистам.

При этом, говоря о планах США вывести из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих, Песков назвал данное решение "внутренним делом США и вопросом двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином". "Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.