Чем меньше солдат США в Европе, тем спокойнее на континенте - Песков
15:32 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Россия не представляет угроз для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше.
"Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, это наша позиция хорошо известна, тем более, что после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", - заявил представитель Кремля в четверг журналистам.
При этом, говоря о планах США вывести из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих, Песков назвал данное решение "внутренним делом США и вопросом двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином". "Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
НОВОСТИ
- 22:45 30.07.2020
- Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
- 21:20 30.07.2020
- МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
- 20:50 30.07.2020
- Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
- 20:05 30.07.2020
- Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
- 19:40 30.07.2020
- Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
- 19:00 30.07.2020
- Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
- 18:48 30.07.2020
- «Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
- 18:35 30.07.2020
- Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
- 18:25 30.07.2020
- Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
- 18:17 30.07.2020
- Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать