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НОВОСТИ

ВС РФ смягчил приговор фигурантам "ростовского дела"

16:00 30.07.2020 Источник: Эхо Москвы

Верховный суд смягчил приговор фигурантам так называемого «ростовского дела». Владиславу Мордасову и Яну Сидорову назначили по 4 года колонии вместо 6,5 лет — пишет сайт «МБХ медиа». Адвокаты просили отменить приговор и передать дело о массовых беспорядках на новое рассмотрение.

Защита настаивает, что подсудимые не только не призывали к насильственным действиям, но и отговаривали других участников чата в Telegram.

В ноябре 2017 года Сидоров и Мордасов вышли на пикет перед зданием регионального правительства. В руках у них были плакаты с надписями: «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку».  Эхо Москвы

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