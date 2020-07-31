ВС РФ смягчил приговор фигурантам "ростовского дела"
16:00 30.07.2020 Источник: Эхо Москвы
Верховный суд смягчил приговор фигурантам так называемого «ростовского дела». Владиславу Мордасову и Яну Сидорову назначили по 4 года колонии вместо 6,5 лет — пишет сайт «МБХ медиа». Адвокаты просили отменить приговор и передать дело о массовых беспорядках на новое рассмотрение.
Защита настаивает, что подсудимые не только не призывали к насильственным действиям, но и отговаривали других участников чата в Telegram.
В ноябре 2017 года Сидоров и Мордасов вышли на пикет перед зданием регионального правительства. В руках у них были плакаты с надписями: «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Эхо Москвы
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