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Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам

18:25 30.07.2020 Источник: Интерфакс

Посол США в Москве Джон Салливан назвал "театром абсурда" приговор американскому студенту Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве.

"Сегодня американский гражданин Тревор Рид был осужден и приговорен к 9 годам тюрьмы на основании доказательств настолько смехотворных, что даже судья над ними смеялся при вынесении приговора. Это был театр абсурда", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в твиттере посольства в четверг.

В поступившем в "Интерфакс" комментарии Салливана отмечается: "Это просто нелепо, что Тревор Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам колонии за предполагаемое преступление, которое, очевидно, так и не произошло. Я даже не могу сказать, что это "ошибка правосудия", потому что ясно, что "правосудие" даже не подразумевалось".

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