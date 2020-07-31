Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
18:25 30.07.2020 Источник: Интерфакс
Посол США в Москве Джон Салливан назвал "театром абсурда" приговор американскому студенту Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве.
"Сегодня американский гражданин Тревор Рид был осужден и приговорен к 9 годам тюрьмы на основании доказательств настолько смехотворных, что даже судья над ними смеялся при вынесении приговора. Это был театр абсурда", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в твиттере посольства в четверг.
В поступившем в "Интерфакс" комментарии Салливана отмечается: "Это просто нелепо, что Тревор Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам колонии за предполагаемое преступление, которое, очевидно, так и не произошло. Я даже не могу сказать, что это "ошибка правосудия", потому что ясно, что "правосудие" даже не подразумевалось".
НОВОСТИ
- 22:45 30.07.2020
- Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
- 21:20 30.07.2020
- МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
- 20:50 30.07.2020
- Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
- 20:05 30.07.2020
- Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
- 19:40 30.07.2020
- Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
- 19:00 30.07.2020
- Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
- 18:48 30.07.2020
- «Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
- 18:35 30.07.2020
- Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
- 18:17 30.07.2020
- Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
- 17:40 30.07.2020
- ЕС ввел санкции против структур и граждан РФ и Китая за кибератаки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать