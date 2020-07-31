Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
19:00 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США будут сотрудничать в различных областях исследований, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Соответствующее соглашение было подписано в четверг в прямом эфире по видеосвязи. Со стороны РАН соглашение подписал президент академии Александр Сергеев, с американской - глава Национальной академии наук США Марша Макнатт.
Соглашение предусматривает расширение взаимодействия в эпидемиологических, вирусологических, молекулярно- биологических исследованиях COVID-19, изучение патофизиологии новой инфекции, математическое и компьютерное моделирование распространения пандемии, социально-экономические и психологические последствия эпидемии, укрепление глобальной безопасности и противодействие биологическим угрозам.
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