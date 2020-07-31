ВВП США во втором квартале показал рекордное падение

09:20 Источник: Известия

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Такую информацию в четверг, 30 июля, передает CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли.

При этом падение оказалось не таким глубоким, как его прогнозировали. Так, экономисты финансового агентства Dow Jones ожидали падения на 34,7%. Отмечается, что в I квартале этого года ВВП Штатов снизился на 5%.

Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди выразил уверенность в том, что для выхода из такой «темной дыры» потребуется много времени.

Ни в один из более чем трех десятков экономических спадов за последние два столетия, в том числе и в Великую депрессию, в США не наблюдалось, как отмечает телеканал, столько резкого падения за столь короткий промежуток времени. Известия