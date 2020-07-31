ВВП США во втором квартале показал рекордное падение
09:20 31.07.2020 Источник: Известия
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Такую информацию в четверг, 30 июля, передает CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли.
При этом падение оказалось не таким глубоким, как его прогнозировали. Так, экономисты финансового агентства Dow Jones ожидали падения на 34,7%. Отмечается, что в I квартале этого года ВВП Штатов снизился на 5%.
Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди выразил уверенность в том, что для выхода из такой «темной дыры» потребуется много времени.
Ни в один из более чем трех десятков экономических спадов за последние два столетия, в том числе и в Великую депрессию, в США не наблюдалось, как отмечает телеканал, столько резкого падения за столь короткий промежуток времени. Известия
Новости
- 13:10 31.07.2020
- Андрей Воробьев: Несмотря на вызовы, завод "Мерседес" в Подмосковье продолжает работать
- 12:32 31.07.2020
- КНР запустила спутниковую навигационную систему Beidou-3
- 12:20 31.07.2020
- НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Гренландии
- 12:05 31.07.2020
- Около 40% россиян ожидают улучшений в системе здравоохранения после пандемии - опрос
- 12:00 31.07.2020
- В отношении Галяминой возбуждено дело за многократное участие в незаконных акциях
- 11:32 31.07.2020
- Россия и Китай сравняются с США по ядерным потенциалам к концу десятилетия - адмирал Ричард
- 11:20 31.07.2020
- Регионам нужна помощь с предоставлением субсидий на оплату ЖКХ - поручение Путина
- 11:18 31.07.2020
- Малый бизнес подготовится к работе в условиях второй волны коронавируса осенью, выяснил МКБ
- 11:05 31.07.2020
- Путин поручил проработать поправки, предложенные, но не вошедшие в конституцию - Кремль
- 11:00 31.07.2020
- В России выявили 5 482 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать