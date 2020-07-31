НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Гренландии
12:20 31.07.2020 Источник: Lenta.ru
Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому супероружию в Арктике. Об этом пишет датская газета Berlingske.
Издание поясняет, что регион абсолютно беззащитен перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». «Это уже не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня. Мы не знаем точно, как далеко может пролететь "Кинжал", но с ее скоростью, точностью попадания и дальностью действия минимум в тысячу километров она меняет баланс сил в регионе», — отмечает автор материал.
В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении. Lenta.Ru
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