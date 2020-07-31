Прокуратура не видит оснований для оправдания футболистов Мамаева и Кокорина

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель гособвинения не видит оснований для отмены приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда Мосгорсуда, где в пятницу рассматривается жалоба адвокатов на приговор.

"Считаю, что суд дал правильную квалификацию действиям Кокорина и Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей, поэтому оснований для оправдания нет", - сказала гособвинитель.