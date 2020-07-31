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НОВОСТИ

РФ намерена зеркально ответить на киберсанкции Евросоюза

17:00 31.07.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия пообещала зеркально ответить на киберсанкции Евросоюза. В комментарии, размещенном на сайте МИД, говорится, что в действиях ЕС «очевидна политическая подоплека».

Речь идет об ограничительных мерах, введенных накануне против граждан России, Китая и Северной Кореи. Поводом стали предполагаемые кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Под санкции, в том числе, попал центр специальных технологий главного разведуправления российского Генштаба.  Эхо Москвы

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