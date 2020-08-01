Посол РФ в Белоруссии настаивает на скорейшем освобождении задержанных ранее российских граждан

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии российских граждан, а также на тесном взаимодействии с правоохранительными органами республики и адвокатами по делу. Об этом сообщил в субботу журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами", - отметил глава российской дипмиссии.