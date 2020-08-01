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НОВОСТИ

На несанкционированной акции в центре Москвы задержаны не менее 13 человек

16:20 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали не менее 13 человек на несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку арестованного по делу об организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корр. ТАСС с места события.

Несанкционированная акция проходит в Новопушкинском сквере в Москве. Как передает корр. ТАСС, полицейские неоднократно призывали ее участников разойтись в связи с тем, что мероприятие не было согласовано со столичными властями, однако его участники не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов. В итоге были задержаны не менее 13 человек.

В субботу в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов проходят акции в поддержку Фургала.

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