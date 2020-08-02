В пансионате для пожилых где умерли от коронавируса два пациента проводится проверка прокуратурой Карелии
20:10 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Карелии проводит проверку по факту вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента скончались из- за коронавируса. Есть инфицированные и среди сотрудников пансионата, сообщил в субботу глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Сейчас прокуратура Карелии проводит проверку по факту вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина". Там из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: трое с пневмонией (у них тесты на COVID-19 отрицательные), у девяти человек выявлен положительный тест на коронавирус. Два пациента скончались от COVID-19. Причина смерти еще двоих пациентов устанавливается, диагноз "коронавирусная инфекция" у них не был подтвержден", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, предстоит выяснить, как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников, среди которых также есть инфицированные. "Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны", - добавил глава региона.
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