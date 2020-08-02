Водитель "Мерседеса", столкнувшейся с автобусом в Севастополе, был пьян
20:50 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водитель иномарки, которая в субботу столкнулась с автобусом в Севастополе, был пьян, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МВД России.
"Водитель "Мерседеса" находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав", - сообщил собеседник агентства.
По информации городского управления МВД России, водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с впереди идущим автобусом, в результате ДТП пострадали как пассажиры автобуса, так и легкового автомобиля.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, находящаяся на контроле прокурора города.
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