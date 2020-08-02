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Водитель "Мерседеса", столкнувшейся с автобусом в Севастополе, был пьян

20:50 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель иномарки, которая в субботу столкнулась с автобусом в Севастополе, был пьян, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МВД России.

"Водитель "Мерседеса" находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав", - сообщил собеседник агентства.

По информации городского управления МВД России, водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с впереди идущим автобусом, в результате ДТП пострадали как пассажиры автобуса, так и легкового автомобиля.

В прокуратуре Севастополя сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, находящаяся на контроле прокурора города.

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