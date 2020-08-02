0
0
329
НОВОСТИ

В Миассе с щитов снимают уже оплаченную наружную рекламу Партии Роста

21:17 01.08.2020 Источник: НГ-Online

rost_b.jpg
Похоже, в очередном регионе власть решила отказаться даже от попыток имитировать политическую борьбу. В Миассе Челябинской области с щитов снимают баннеры с уже согласованной и оплаченной наружной рекламой Партии Роста.

Неофициальной, но очевидной причиной этого называют желание администрации уже на старте региональной выборной кампании обеспечить «Единой России» максимальную фору, - сообщает пресс-служба Партии Роста.

«По Миассу мы собирались разместить 24 щита формата 3Х6 м, - объясняет руководитель местного отделения Партии Роста Валихан Тургумбаев. – Все документальные стадии процесса уже были пройдены, началось физическое размещение баннеров. И тут внезапно агентства начали сообщать, что их заставляют снимать то, что уже повешено.

«Единая Россия» уже разместила в Миассе около 100 баннеров, заняв все лучшие места. Прочим партиям принудительно отводятся места на отшибе, их агитация практически не видна. В лучшем случае она размещается на тех единичных щитах, которые находятся непосредственно в собственности владельцев. Что касается размещения Партии Роста, то у нас из 24 баннеров пока что осталось 15 на не слишком проходных местах, посмотрим, что будет в ближайшие дни».

«Юридическая база таких действий не выдерживает критики, - говорит Тургумбаев. – Договор на размещение наружной политической рекламы заключался централизованно в масштабах Челябинской области, так что в ближайшее время будем разбираться в мотивах и объяснениях происходящего».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:43 01.08.2020
В Анталье группой неизвестных лиц похищена юная девушка
0
148
20:50 01.08.2020
Водитель "Мерседеса", столкнувшейся с автобусом в Севастополе, был пьян
0
279
20:30 01.08.2020
Лукашенко считает, что задержанные россиянине первые из группы для заброски в страну с целью дестабилизации ситуации
0
398
20:10 01.08.2020
В пансионате для пожилых где умерли от коронавируса два пациента проводится проверка прокуратурой Карелии
0
280
19:20 01.08.2020
Перед возвращением на Землю американские астронавты провели церемонию прощания с экипажем МКС
0
341
19:10 01.08.2020
В ночь на 2 и 3 августа в южной части неба можно будет наблюдать сближение Луны с Юпитером и Сатурном
0
336
18:20 01.08.2020
В ДТП с автобусом в Севастополе потрадали 14 человек, в том числе 6 детей
0
335
18:10 01.08.2020
Минздрав РФ планирует сделать вакцину от коронавируса бесплатной
0
383
17:20 01.08.2020
Берлин: Более 17 тысяч противников эпидемиологических мер прошлись шествием через центр города
0
428
17:10 01.08.2020
Граница между РФ и Абхазией, закрытая из-за пандемии, вновь открыта
0
348

Возврат к списку