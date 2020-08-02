В Миассе с щитов снимают уже оплаченную наружную рекламу Партии Роста

21:17 Источник: НГ-Online

Похоже, в очередном регионе власть решила отказаться даже от попыток имитировать политическую борьбу. В Миассе Челябинской области с щитов снимают баннеры с уже согласованной и оплаченной наружной рекламой Партии Роста.Неофициальной, но очевидной причиной этого называют желание администрации уже на старте региональной выборной кампании обеспечить «Единой России» максимальную фору, - сообщает пресс-служба Партии Роста.

«По Миассу мы собирались разместить 24 щита формата 3Х6 м, - объясняет руководитель местного отделения Партии Роста Валихан Тургумбаев. – Все документальные стадии процесса уже были пройдены, началось физическое размещение баннеров. И тут внезапно агентства начали сообщать, что их заставляют снимать то, что уже повешено.

«Единая Россия» уже разместила в Миассе около 100 баннеров, заняв все лучшие места. Прочим партиям принудительно отводятся места на отшибе, их агитация практически не видна. В лучшем случае она размещается на тех единичных щитах, которые находятся непосредственно в собственности владельцев. Что касается размещения Партии Роста, то у нас из 24 баннеров пока что осталось 15 на не слишком проходных местах, посмотрим, что будет в ближайшие дни».

«Юридическая база таких действий не выдерживает критики, - говорит Тургумбаев. – Договор на размещение наружной политической рекламы заключался централизованно в масштабах Челябинской области, так что в ближайшее время будем разбираться в мотивах и объяснениях происходящего».