В Миассе с щитов снимают уже оплаченную наружную рекламу Партии Роста
21:17 01.08.2020 Источник: НГ-Online
Неофициальной, но очевидной причиной этого называют желание администрации уже на старте региональной выборной кампании обеспечить «Единой России» максимальную фору, - сообщает пресс-служба Партии Роста.
«По Миассу мы собирались разместить 24 щита формата 3Х6 м, - объясняет руководитель местного отделения Партии Роста Валихан Тургумбаев. – Все документальные стадии процесса уже были пройдены, началось физическое размещение баннеров. И тут внезапно агентства начали сообщать, что их заставляют снимать то, что уже повешено.
«Единая Россия» уже разместила в Миассе около 100 баннеров, заняв все лучшие места. Прочим партиям принудительно отводятся места на отшибе, их агитация практически не видна. В лучшем случае она размещается на тех единичных щитах, которые находятся непосредственно в собственности владельцев. Что касается размещения Партии Роста, то у нас из 24 баннеров пока что осталось 15 на не слишком проходных местах, посмотрим, что будет в ближайшие дни».
«Юридическая база таких действий не выдерживает критики, - говорит Тургумбаев. – Договор на размещение наружной политической рекламы заключался централизованно в масштабах Челябинской области, так что в ближайшее время будем разбираться в мотивах и объяснениях происходящего».
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