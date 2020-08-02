Приводнение космического корабля Crew Dragon ожидается в воскресенье после полудня

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский космический корабль Crew Dragon ("Крю дрэгон") с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции (МКС) в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (02:35 мск 2 августа). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано в воскресенье на 14:42 (21:42 мск). Как отметил ранее на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, место посадки зависит от погодных условий. При этом будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.