Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха - СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители командования сухопутных сил Индии в ходе пятого раунда переговоров с военными Китая настаивают на полном и скорейшем отведении китайских войск от линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Об этом в понедельник сообщает газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на военные источники.

"Проведения нового раунда переговоров, в которых участвовали командир 14-го корпуса сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал Лю Лин, потребовало отсутствие прогресса в отводе китайских войск в ряде районов Ладакха, - сообщили источники. - Так, на состоявшейся встрече Индия настаивала на выводе войск НОАК от высокогорного озера Пангонг-Цо, где китайские военнослужащие остались на своих прежних позициях вопреки договоренностям об их отводе, которые были достигнуты сторонами 15 июля".

По их словам, после отвода войск Индия и Китай могут приступить к восстановлению статус-кво в этом спорном районе и введению в действие протокола о его патрулировании индийскими и китайскими военнослужащими.

"В связи с пробуксовкой сейчас процесса полного разъединения войск, строительством НОАК дорог в Ладакхе, прокладкой там китайских оптоволоконных линий связи и оборудованием военных позиций, в дальнейшем, возможно, будет необходимо проведение двусторонних переговоров между Индией и Китаем на высоком политическом и дипломатическом уровнях", - отметили источники.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван вспыхнули новые стычки между индийскими и китайскими военными. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. По утверждению индийской стороны, в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат. Это послужило поводом для переброски Индией и Китаем в Ладакх воинских частей, боевой техники и военной авиации.