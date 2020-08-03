Иммунитет к коронавирусу сформировался у испытывавших вакцину добровольцев - Минобороны РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговое обследование добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и отсутствие побочных реакций. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", - сказали в ведомстве.

Итоговое исследование прошло в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н. Н. Бурденко 3 августа.