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НОВОСТИ

Иммунитет к коронавирусу сформировался у испытывавших вакцину добровольцев - Минобороны РФ

15:32 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговое обследование добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и отсутствие побочных реакций. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", - сказали в ведомстве.

Итоговое исследование прошло в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н. Н. Бурденко 3 августа.

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