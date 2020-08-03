Андрей Воробьев проверил ход строительства транспортной развязки в Дедовске

19:35

Фото Константина Семенца



Губернатор Московской областипроверил ход строительства дорожного объекта в Дедовске, которое ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Путепровод войдет в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе ул. Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Общая протяженность нового участка дороги - 2,2 км. Рабочее движение по путепроводу откроется к сентябрю.

"Эта развязка была заложена по настоятельному требованию жителей, которые испытывали чудовищные неудобства при выезде из города и возвращении обратно, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас порядка 10 объектов, которые мы постараемся сдать в конце этого года и начале следующего. Это транспортная развязка в мкр Трехгорка, где живет 30 тыс. человек, это реконструкция Путилковского шоссе, это Репинская развязка в Химках. Вы помните, что, когда президент Владимир Владимирович Путин посещал "Энергомаш", работники предприятия и жители Химок говорили о необходимости строительства развязки, который соединит 2 части города".

Благодаря путепроводу в Дедовске жители смогут ежедневно экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов. Он улучшит транспортное сообщение между кварталами города, ликвидирует ж/д переезд, обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД. Ширина двухполосного путепровода - 16,2 м, длина - 130 м. Расчетная скорость движения - 70 км/ч, перспективная пропускная способность - порядка 14 тыс. автомобилей в сутки.

Завершены работы по возведению всех 4 опор, переустройству инженерных коммуникаций, строительству 2-й подпорной стены со стороны ул. Первомайской и монтажу пролетного строения. Ведется укладка асфальта, устройство ливневой канализации, установка шумозащитных экранов и благоустройство прилегающей территории.

"Все эти проекты делаются в рамках президентской программы по развитию Московского транспортного узла. Если бы не поддержка федерального Центра, мы бы, конечно, не смогли построить такое количество объектов, - сказал губернатор. - Стараемся перераспределить средства на самые чувствительные, сложные территории, как например, в Лобне. Мы понимаем, насколько важно расширить Лобненское шоссе, сделать обход города".

Андрей Воробьёв также проверил работу предприятия ЗАО "Дедовский хлеб" в Истре. За счет реконструкции производства создано более 200 новых рабочих мест. Всего здесь будут работать почти 400 человек. Губернатору доложили, что модернизация технологических линий позволила увеличить производственные мощности в 2 раза - до 135 тонн готовой продукции в cутки. Инвестиции составили порядка 700 млн руб.

"Хлебозавод в Дедовске традиционно славится своим качеством. Это качественная продукция и потребители с удовольствием ее приобретают. Очень здорово, что предприятие не стоит на месте. С 70-го года оно постоянно модернизируется, и этот год не стал исключением. Уверен, что в ближайшие 10-15 лет стабильно здесь работать жителям г.о. Истра обеспечено", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

ЗАО "Дедовский хлеб" действует на территории округа с 1970 года и входит в группу компаний ЗАО БКК "Коломенский". Данный холдинг является одним из ведущих хлебопекарных компаний России. Всего в его составе 4 площадки, 3 из которых в Московской области. Самое крупное из них в этом году планируется ввести в Подольске. Объем инвестиций там составит более 10 млрд руб., будет создано около 1000 рабочих мест.