На российской авиабазе Хмеймим открыли мемориал в честь погибших военных медсестер
08:00 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мемориал в честь военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших при артобстреле боевиками госпиталя в сирийском городе Алеппо в 2016 году, открыли на территории медицинского отряда российской авиабазы Хмеймим.
"Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике", - сказал на церемонии открытия мемориала командующий командующий группировкой войск Вооруженных cил РФ в Сирии генерал- лейтенант Александр Чайко, обращаясь к личному составу медицинского отряда особого назначения.
Памятник открыли под музыкальное сопровождение военного оркестра, после чего военнослужащие дали оружейный салют в честь погибших. Затем к мемориалу возложили цветы представители командования группировкой войск в Сирии и военные медики, которые сейчас несут службу на авиабазе.
На черном камне, установленном в парке на территории авиабазы, выгравированы портреты погибших медсестер, даты их рождения и гибели. Внизу на мемориале указывается, что памятник поставлен от имени всех российских военных медиков.
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