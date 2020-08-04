На российской авиабазе Хмеймим открыли мемориал в честь погибших военных медсестер

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мемориал в честь военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших при артобстреле боевиками госпиталя в сирийском городе Алеппо в 2016 году, открыли на территории медицинского отряда российской авиабазы Хмеймим.

"Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике", - сказал на церемонии открытия мемориала командующий командующий группировкой войск Вооруженных cил РФ в Сирии генерал- лейтенант Александр Чайко, обращаясь к личному составу медицинского отряда особого назначения.

Памятник открыли под музыкальное сопровождение военного оркестра, после чего военнослужащие дали оружейный салют в честь погибших. Затем к мемориалу возложили цветы представители командования группировкой войск в Сирии и военные медики, которые сейчас несут службу на авиабазе.

На черном камне, установленном в парке на территории авиабазы, выгравированы портреты погибших медсестер, даты их рождения и гибели. Внизу на мемориале указывается, что памятник поставлен от имени всех российских военных медиков.