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НОВОСТИ

Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок" с РФ около 600 млн долларов - Лукашенко

13:00 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия потеряла от противоречий с Россией в нефтяной сфере 1,5 млрд белорусских рублей (около 600 млн долларов). Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Мы в этой непростой ситуации (пандемии - прим. ТАСС) не закрыли предприятия, в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно 500 млн рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в тех условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд [белорусских] рублей", - сказал Лукашенко.

Потери Белоруссии от дорогих кредитов и несправедливых цен за пять лет составили около 9,5 млрд долларов. Об этом также заявил Лукашенко.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 млрд долларов экономического роста за пять лет", - сказал он.

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