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НОВОСТИ

Силы ПНС приготовились к наступлению на армию Хафтара

16:12 04.08.2020 Источник: Интерфакс

Вооруженные сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии завершили все необходимые приготовления к наступлению на города Сирт и Аль-Джуфра, сообщил представитель штаба операции Абдельхади Драх.

По его словам, силы, задействованные в операции, "получили военное подкрепление и тыловую поддержку и готовы приступить к освобождению Сирта и Аль-Джуфры", если переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром об отводе им своих формирований от этих городов завершатся провалом, передали во вторник ливийские СМИ.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

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