Двери и стекла здания посольства РФ выбило взрывом в Бейруте, пострадала сотрудница миссии

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материальный урон нанесен зданию посольства РФ в Ливане в результате мощного взрыва в районе морского порта Бейрута. Об этом сообщил корр. ТАСС советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

"Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", - сказал он. По словам дипломата, в результате последствий взрыва пострадала одна сотрудница, ей оказана медицинская помощь.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва в столице Ливана во вторник. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как рассказал агентству собеседник в силах безопасности страны и источник в сфере здравоохранения, 10 тел погибших были доставлены в медучреждения.