В порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра - МВД Ливана

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. Об этом, как передает телеканал "Аль-Хадас", заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми.

Вместе с тем, как сообщили телеканалу "Аль-Маядин" в силовых структурах, "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения". "Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ", - отметил он. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.

Тем временем, больницы ливанской столицы переполнены. Только в один из госпиталей меньше чем за час поступило свыше 300 раненых. Людей призывают срочно сдавать кровь. Весь медицинский персонал вызван на работу. По первым данным, число погибших достигло 30 человек, по неофициальным сведениям, жертв намного больше - люди находятся под разрушенными взрывной волной в районе порта зданиями.

Взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для Ливана. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации премьер-министр страны Хасан Диаб.

"Большая катастрофа настигла Ливан, - сказал он. - Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание". Он призвал "все дружественные и братские страны поддержать и помочь стране".